تنطلق اليوم، الإثنين، منافسات كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025، بإقامة 8 مباريات، حيث يلتقى منتخب جنوب أفريقيا وبوليفيا، ويلعب كوستاريكا أمام الإمارات، والسنغال ضد كرواتيا، واليابان ضد المغرب، والأرجنتين مع بلجيكا، وكاليدونييا الجديدة ضد البرتغال، و قطر – البلد المستضيف- ضد إيطاليا، وتونس ضد فيجي.

وتعتبر هذه البطولة هي الأولى من نوعها التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وطنياً في تاريخ مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وستقام منافسات البطولة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري على ثمانية ملاعب ضمن مجمع أسباير الحديث في مدينة الريان، بينما سيقام النهائي في استاد خليفة الدولي.

وأسفرت قرعة البطولة عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى: قطر، إيطاليا، جنوب أفريقيا، بوليفيا، المجموعة الثانية: اليابان، المغرب، كاليدونيا الجديدة، البرتغال، المجموعة الثالثة: السنغال، كرواتيا، كوستاريكا، الإمارات العربية المتحدة، المجموعة الرابعة: الأرجنتين، بلجيكا، تونس، فيجي، المجموعة الخامسة: إنجلترا، فنزويلا، هايتي، مصر، المجموعة السادسة: المكسيك، جمهورية كوريا، كوت ديفوار، سويسرا، المجموعة السابعة: ألمانيا، كولومبيا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، السلفادور،المجموعة الثامنة: البرازيل، هندوراس، إندونيسيا، زامبيا، المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة الأمريكية، بوركينا فاسو، طاجيكستان، تشيكيا، المجموعة العاشرة: باراغواي، أوزبكستان، بنما، جمهورية أيرلندا، المجموعة الحادية عشرة: فرنسا، تشيلي، كندا، أوغندا، المجموعة الثانية عشرة: مالي، نيوزيلندا، النمسا، المملكة العربية السعودية.

يسبق المباريات حفل غنائي لاثنين من أشهر الوجوه الصاعدة في الساحة الموسيقية الدولية، وهما المصرية نور والنيجيري ياردن لإنتاج الأغنية الرسمية للبطولة التي تحمل عنوان "TMRW'S GOAT".

يُذكر أن نور تنحدر من القاهرة، وهي فنانة متخصِّصة في مجال البوب البديل، إذ تمزج في أغانيها بين لغتين وتنسج من كلماتها العميقة وتأملاتها الذاتية عالماً حميمياً يجمع بين الطابع الشخصي والروح السينمائية.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها اللافتة "مين يصدّق"، تقف نور الآن على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرتها، حيث تُواصل تعزيز صوتها المتفرّد ورؤيتها الفنية المميزة.

وعلَّقت الفنانة المصرية على إطلاق الأغنية الرسمية في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لـ «فيفا»: "كانت مشاركتي في الأغنية تجربة مميّزة بكل معنى الكلمة. ذلك أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة تتمحور في جوهرها حول فكرة منح اللاعبين الشباب منصة للحلم بتحقيق أشياء كبيرة، وخلق فرص لابتكار شيء جديد وملهم.

وتابعت: العمل مع ياردن أظهر لي مدى قوة الإلهام حين تتقاطع العوالم وتلتقي الإبداعات، إذ تحمل الأغنية في طياتها تلك الروح الحماسية ذاتها، وآمل أن تكون تلك الطاقة حاضرة في أذهان اللاعبين الشباب - وأذهان كل من يستمع إليها - وأن يجعلوها مصدر قُوَّتهم وإلهامهم".

ومن المقرر أن تُؤدى الأغنية الرسمية للبطولة بأكثر من لغة، حيث ستكون بمثابة مقطوعة ملهمة للاعبين والجماهير خلال المهرجان الكروي المرتقب.