تحدث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن الانطباعات الأولى لضيوف مصر من قادة وزعماء العالم الذين حضروا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أنهم كانوا «فرحانين بنا جدًا.. ورسالتهم أن مصر قدمت حاجة عظيمة لا تتكرر».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن عددا من الوزراء الذين حضروا الحفل، استكملوا زيارتهم للمتحف في اليوم التالي، وكانوا «مبهورين» بالحفل ويسعون لاستخلاص الرسائل التي حملها العرض وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن حفل الافتتاح حمل ثلاث رسائل أولها «تاريخ المستقبل» ويمكن فهمه بطرق متعددة، وثانيا «المصريون بناة عبر العصور» مؤكدا أن الشعب المصري كان دائما شعبا بناءً، منذ فجر التاريخ بكل حقبه وصولا إلى مصر الحديثة.

ونوه أن الرسالة الأخيرة «الحضارة لا تزدهر إلا بالسلام»، متسائلا: «هل يوجد مكان يتحقق فيه تقدم حضاري ما لم يكن به سلام؟».

وشدد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي «أجملت وأوفت» أكثر من الرسائل التي أراد الحفل إيصالها.

وذكر أن دوره تركز على استكمال «أشياء بسيطة للغاية» ومتابعة التشغيل النهائي والتحضير لحفل الافتتاح، مضيفا :«عندما تشرفت برئاسة مجلس إدارة المتحف؛ كان الجزء الأكبر بكثير انتهى».