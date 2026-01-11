وجه محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة، التحية والتقدير إلى القيادة والشعب المصري الشقيق، تقديرًا للقوافل الإنسانية المتواصلة التي تصل إلى قطاع غزة، مؤكدا أنها تأتي في إطار «جسر متين من العطاء والدعم».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الحدث اليوم» إن اللجنة المصرية نجحت، السبت، في الوصول إلى «أقصى شمال غرب وشرق مدينة غزة» على مقربة من «الخط الأصفر» لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى افتتاح اللجنة أكثر من 40 نقطة توزيع في شمال القطاع، لإيصال الطرود الغذائية إلى «التجمعات والعائلات الفلسطينية الأكثر تهميشًا»، مؤكدا أنها تعيد «شعور الأمان وتمنعهم من الاستغلال والحاجة» في أصعب الظروف.

وأكد أن «اللجنة المصرية وبقرار من القيادة المصرية أعادت الهيبة والحياة لشمال القطاع وكل ما يلزم الأسر الفلسطينية في الشمال».

ولفت إلى بدء تسليم «مخيم مدينة الزهراء»، السبت، والذي يضم 850 خيمة ستؤوي الأسر التي دُمرت منازلها، مؤكدا أن المخيم مجهز بالكامل ويحتوي على مدرسة وبئر مياه وعيادات طبية و«تكايا» لتوفير وجبات ساخنة، ليكون «روح طمأنينة ورسالة بأن مصر لم ولن تتخلى» عن أشقائها.