رئيس اتحاد الأثريين العرب: المتحف المصري الكبير مشروع قومي بأهمية السد العالي

قال الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للأثريين العرب، إن الحفاظ على الهوية العربية الإنسانية هي رسالة المتحف المصري الكبير للعالم، موضحًا أنها جاءت في فترة ضبابية تحيط بالتراث العربي بعد ضياعه في غزة واليمن وسوريا والعرق.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء الأحد، أن قيمة المتحف تتمثل بحجم التراث داخله وعبقرية موقعه وتقديمه، معلقًا: "رسالة المتحف بالنسبة لي تؤكد أهمية الحفاظ على الهوية العربية والهوية الإنسانية باعتبار هذه الحضارات ملكًا للتراث الإنساني".

وأوضح أن المتحف المصري الكبير له اعتبارات ثقافية تراثية عالمية، مشددًا على ان الاهتمام بالعمل الآثري هو حامي الهويات المهددة خصوصًا في الوطن العربي.

وتابع أن مصر تتصدي لهذه المحاولات من خلال المتحف المصري الكبير، الذي يعتبر مشروعًا قوميًا بنفس أهمية السد العالي قائلًا: إن " أن المصري يعيد كتابة التاريخ بصناعة تاريخ جديد".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي مثّل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة. ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.