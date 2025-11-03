مزح الرئيس الصيني شي جين بينج، بشأن التجسس على نظيره الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، عندما أهداه هاتفين ذكيين طالبا منه "التحقق مما إذا كان هناك باب خلفي" في برمجتهما.

وكان ذلك، يوم السبت، في جيونججو، عندما تبادل شي والرئيس الكوري الجنوبي، الهدايا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، أثناء أول زيارة يجريها شي إلى كوريا الجنوبية منذ أكثر من عقد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقدّم شي هاتفين ذكيين من إنتاج شركة "شاومي" بشاشات مصنوعة في كوريا الجنوبية لـ"لي" الذي علّق بالقول "هل خط الاتصال آمن؟"، ما دفع شي للضحك.

وردّ شي وهو يشير إلى الهاتفين، قائلا: "عليك أن تتحقق مما إذا كان هناك باب خلفي"، في إشارة إلى البرمجيات المحمّلة مسبقا التي قد تسمح لطرف ثالث بمراقبة الأنشطة على الهاتف أو الحاسوب، ليضحك لي بدوره ويصفّق.

وتناولت وسائل الإعلام هذا الحديث على نطاق واسع إذ نادرا ما يمزح شي علنا وخصوصا بشأن التجسس.

وعنونت صحيفة "سيول شينمون"، اليوم الاثنين: "شي ينفجر في الضحك بعد مزحة لي بشأن أمن هواتف شاومي".

وأكد كيم نام-جون، الناطق باسم لي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه اللحظة أظهرت مدى التقارب الذي حصل بين الرئيسين خلال يومين من اللقاءات.

وقال: "من مراسم استقبال وتبادل هدايا وصولا إلى وليمة وعروض ثقافية، أتيحت للزعيمين فرص متعددة للتفاعل وبناء الكيمياء على الصعيد الشخصي"، مضيفا: "لولا هذه الكيمياء، لما كان هذا النوع من المزاح ممكنا".

وردا على سؤال بشأن إن كان لي سيستخدم الهاتفين فعلا، قال نام-جون إن ذلك ممكن، مشيرا إلى أن "رغم أنه لم يتم اتّخاذ قرار بعد، إلا أنه قد يستخدم الهاتفين"، موضحا بأنهما قُدّما لـ لي وزوجته.