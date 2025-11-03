قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "اضطر للضغط قليلا" على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة.

وأضاف ترامب، خلال حوار عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية، بث أمس الأحد: "لم تعجبني بعض الأمور التي قام بها (نتنياهو)، وقد رأيتم ما فعلته حيال ذلك".

وأكد ترامب أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "متين وليس هشا"، رغم أنه واجه تحديات خطيرة.

وقال ترامب إنه "سيتدخل" في محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، من أجل "مساعدته قليلا"، مشيرا إلى أن نتنياهو "رجل موهوب للغاية"، واصفا إياه بأنه "من نوع القادة الذين تحتاجهم إسرائيل في زمن الحرب".

وتابع: "لا أعتقد أنهم يعاملونه جيدا. إنه قيد المحاكمة على بعض الأمور ولا أعتقد أنهم يعاملونه جيدا أيضا. سنتدخل في ذلك لمساعدته قليلا، لأنني أعتقد أن هذا ظلم كبير".

ويحاكم نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في 3 قضايا منفصلة.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهما بقبول هدايا تزيد قيمتها على 200 ألف دولار من رجال أعمال أثرياء، ومنح مزايا تنظيمية بمئات الملايين من الدولارات لقطب اتصالات، مقابل تغطية إخبارية إيجابية بشأنه.

- أيام الرئيس الفنزويلي معدودة

وخلال نفس اللقاء، قال ترامب إن أيام نيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا، باتت معدودة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم شن حرب ضد فنزويلا "أشك في ذلك. لا أعتقد ذلك".

لكن ترامب عندما سئل إن كانت أيام مادورو رئيسا معدودة، أجاب ترامب "بامكاني القول نعم. أعتقد ذلك، نعم".

وتتهم واشنطن فنزويلا بتصدير المخدرات والعنف إلى الولايات المتحدة.