عبر رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، عن سعادته وفخره بالمشاركة في الفعالية التي تنظمها السفارة المصرية باليونان، داخل المتحف الوطني اليوناني "أثينا أكروبوليس"، احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير.

مضيفا أن الحضارة المصرية معروفة عالميًا، قبل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يقدمها برؤية جديدة للعالم.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية بسمة وهبة على برنامجها "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور" مساء الأحد، أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، من المشاركين في حفل الافتتاح بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه تلقى دعوة رسمية لزيارته في فبراير القادم.

وأشار إلى زيارته مصر أكثر من 10 مرات خلال السنوات الماضية، واستمتاعه بالرحلات النيلية مشبهًا الحضارة المصرية بحضارة الصين الكبيرة جدًا.

وأشار إلى حالة التوافق بين البرلمان المصري واليوناني، معربًا عن حماسته لزيارة الشعب المصري قريبًا.

وذكر وجود علاقة الودية بين رئيس الوزراء اليوناني ورئيس مصر، مشيدًا بمساعيه في حفظ السلام العالمي.

والجدير بالذكر، أن هذه الفعالية تم تنظيمها على خلفية افتتاح المتحف المصري الكبير مساء أمس، والذي مثّل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة. ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.