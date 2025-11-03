النيابة تطلب تحريات مصرع شخص سقط من الطابق الـ12 ببرج سكني في الإسكندرية

طلبت نيابة العطارين في الإسكندرية، اليوم الأحد، تحريات المباحث الجنائية، حول مصرع شخص، متأثرًا بإصابته البالغة، بعدما سقط من الطابق الـ12 ببرج سكني، كائن على خط الترام، بشارع الغرفة التجارية، منطقة المنشية.

وقررت النيابة العامة سماع أقوال شهود العيان، ومدها بتقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وموافاتها بتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة جثمان الضحية، تمهيدًا للتصريح بدفنه وبيان أسباب الوفاة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين؛ يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بسقوط شخص من برج سكني، وسط المحافظة.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، وجود شخص مسجى على الأرض، يرتدى كامل ملابسه، غارق في الدماء، جراء إصابته البالغة بكسور في مختلف الجسم، وفارق الحياة.

وذكر شهود العيان للشرطة، أنهم فوجئوا بسماع صوت إرتطام شديد، وبإستطلاع الأمر وجدوا جثة الشاب ملقاة في الشارع أمام العقار، الذي يعلو أحد البنوك، والمواجه لمكتب البريد.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثة إلى المشرحة، والعمل على سؤال أسرته عن ملابسات وقوع الحادث، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيقات.