زلزال قوى يودي بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص في شمال أفغانستان

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر شمال أفغانستان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وذلك بعد حوالي شهرين من مقتل أكثر من ألفي شخص جراء زلزال مدمر.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن مسئولين القول إن الزلزال أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العشرات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الأخير وقع على بعد 22 كيلومترا غرب-جنوب غرب بلدة خلم حوالي الساعة 12:59 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين (2029 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) على عمق 28 كيلومترا.

ونقلت وكالة (أ ب) عن شرفات زمان المتحدث باسم وزارة الصحة القول إنه بالإضافة إلى وفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص، وأصيب نحو 260 شخصا في الزلزال.

وقال يوسف حامد المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث إن معظم المصابين أصيبوا بإصابات طفيفة، وخرجوا بالفعل من المستشفى بعد تلقى العلاج.

وأعلنت وزارة الدفاع في العاصمة الأفغانية أن فرق الإنقاذ والطوارئ وصلت المواقع المتضررة من الزلزال في إقليمي بلخ و سمنكان، اللذان تعرضا للضرر الأكبر، وبدأت عمليات الإنقاذ، بما في ذلك نقل المصابين ومساعدة الأسر المتضررة.

وقالت الأمم المتحدة في أفغانستان عبر موقع" اكس" إن زلزال اليوم يأتي بعد أسابيع من وقوع زلزال مدمر بشرق أفغانستان.

وأضافت الأمم المتحدة أن فرقها على الأرض تقوم بتقييم الاحتياجات وإيصال المساعدات العاجلة.

ويذكر أنه قٌتل حوالي 2200 شخص وأصيب أكثر من 3600 عندما ضرب زلزال بقوة 6 درجات شرق أفغانستان في 31 أغسطس الماضي، وفقا لحكومة طالبان والهلال الأحمر.