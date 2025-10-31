محمود عباس يكشف للميس الحديدي كواليس لقائه بترامب ويؤكد أن الدولة الفلسطينية ستولد خلال 5 سنوات

في لقاء خاص أجرته الإعلامية لميس الحديدي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على هامش زيارته إلى القاهرة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، تحدث أبو مازن عن تفاصيل لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر شرم الشيخ.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن اللقاء مع ترامب لم يكن مرتبًا مسبقًا، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سهّل انعقاده، حيث شكر ترامب على وقف إطلاق النار، وطلب مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، على أن يكون الرئيس ترامب حاضرًا، وكذلك مؤتمر السلام المقبل.

وقال أبو مازن في اللقاء إن قانون الأحزاب الفلسطينية ومسودة الدستور يتم إعدادهما حاليًا، مؤكدًا أن جميع الإصلاحات التي طالبت بها واشنطن قد نُفذت، وأن الانتخابات ستُجرى بعد انتهاء الحرب، معبرًا عن قناعته بأن الدولة الفلسطينية ستولد خلال 4 إلى 5 سنوات.

وفيما يتعلق بلجنة إدارة غزة، مثار الخلاف بين السلطة والفصائل، شدد أبو مازن على تمسك السلطة بتبعيتها للحكومة في رام الله حفاظًا على وحدة كيان الدولة الفلسطينية، وهو ما ترفضه أمريكا وإسرائيل.

وتحدث الرئيس الفلسطيني عن علاقته بالرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعود إلى فترة توليه وزارة الدفاع، قائلًا: "لم يخب السيسي ظننا أو ظن المصريين، نشعر دائمًا أنه معنا قلبًا وقالبًا"، مؤكدًا أن مخطط التهجير أفشلته مصر والأردن.

لقاء اتسم بالمصارحة والانفتاح، أجاب خلاله الرئيس الفلسطيني على أسئلة عديدة، في حوار امتد ليؤكد عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، ويجدد ثقته في دعم القاهرة الدائم للقضية الفلسطينية.