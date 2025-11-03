كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن زيادة 3 ملايين سائح أجنبي للمواقع السياحية والأثرية في مصر خلال العام الحالي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إن مصر في طريقها لتجاوز حاجز 18 مليون سائح بنهاية العام.

ووصف المستقبل السياحي في مصر بـ «الجميل»، مشيرا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير جعل «مصر حديث العالم بالكامل، وستظل كذلك لسنوات مقبلة».

وأوضح أن كل زائر للمتحف يقدم «دعاية غير مباشرة» بملايين الدولارات، موجها الشكر للذين ساهموا في إنجاز هذا الصرح العظيم، من العاملين في المجلس الأعلى للآثار وفرق عمل المتحف على مدار الحقب المختلفة.

وقال: «هؤلاء الناس بذلوا مجهودات كبيرة جدًا، وفرحتهم بالحدث من قلبهم ولا تضاهى؛ لكن صوتهم غير مسموع»، مشددا أن مساهماتهم «كانت أعظم منه شخصيًا».

ووجه رسالة، قائلا: «أنتم عملتم إنجازا كبيرا جدا لبلدكم، والآن نبحث عن الإنجاز الذي يليه».

وعلى صعيد تأمين المتحف، طمأن الجميع بأن الصرح مبني وفقا لأحدث النظم التكنولوجية، ويضم أنظمة متطورة للحريق والمراقبة، مؤكدا أن «استثمارات كبيرة» وُضعت لأمن وسلامة المتحف وكل ما هو تقني للحراسة والتأمين متوفر على أعلى مستوى.