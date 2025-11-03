قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إن حداثة بناء المتحف المصري الكبير، والاعتماد على العرض بالتكنولوجيا الحديثة، يؤكد قدرة مصر على الاحتفاء والاحتفاظ برونق حضارتها القديمة، معلقًا: "مصر كانت قادرة قديمًا وقادرة حاليًا ومستقبلًا فيما يتعلق بالقوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية".

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور" مساء الأحد، أن المتحف المصري القديم يقدم تجربة فريدة ومتكاملة، تبدأ من المطار، وسلاسة الوصول والضيافة، بجانب العناصر التفاعلية داخله المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، والواقع المعزز والافتراضي، وصولًا لشراء التذكارات المتعلقة بهذه الحضارة.

وتابع أنه يقدم تجربة مميزة للأطفال، وتسهيلات لذوي الهمم، مضيفًا أنه تجاوز مرحلة قراءة المعلومات تحت الآثر نحو أفاقٍ جديدة.

وأشار إلى المتحف باعتباره صرحًا حضاريًا للبحث العلمي، والمتخصص في علوم الترميم، لاستعادة ريادة مصر في علم المصريات، موضحًا وجود أحدث مركز ترميم داخله بـ12 معملًا للترميم و7 معامل علمية.

وأوضح أن المتحفيين المصري الكبير والقومي للحضارة، سيستحدثان نوعًا جديدًا من السياحة هو "سياحة المتاحف" بعد أن كانت مشمولة تحت مظلة السياحة الثقافية.

وتوقع زيادة أعداد السياح، بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير المناطق المحيطة به، مشيرًا إلى مطار سفنكس الذي يستهد فئات سياح "بدخل مرتفع" مقارنة بالبقية لاستقباله عددًا من الطائرات الخاصة.

وذكر أن رحلة السائح التقليدية للقاهرة سابقًا لم تتجاوز يومًا وليلة لمحدودية الآثار بالأهرامات والمتحف المصري بالتحرير، موضحًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيمدد هذه الأيام بما يؤثر على الاقتصاد المصري وفق نوعية السائح ومدى إنفاقه.

وعلق: "محدش يقول الدولة صرفت كام من استثمارات لأن المردود الثقافي والحضاري والاقتصادي عظيم جدًا".