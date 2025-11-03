وزير السياحة عن شائعة حجز «جايكا» على إيرادات المتحف الكبير: حزين للرد على كلام فاضي

نفى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الشائعات التي ترددت حول حجز وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» على إيرادات المتحف المصري الكبير مدة 10 سنوات.

وأعرب خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، عن أسفه لاضطرار الوزارة لإصدار بيانات رسمية للرد، قائلا: «أنا حزين، لأننا أصبحنا مضطرين مؤخرًا لإصدار بيانات على كلام لا يمكن وصفه إلا بأنه غير معقول وفاضي».

وأشار إلى أن الشائعات «غير منطقية، وغير صحيحة، ولا تستند إلى أي معلومات»، ورغم ذلك «يصدقها بعض الناس ويبنون عليها قصصا طويلة عريضة».

وأوضح أن «القرض الميسر» من اليابان يجري تسديده على مدى سنوات طويلة، بالإضافة إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «الحقيقة، بتوجيه من الرئيس السيسي شخصيًا، هو من كان يوفر التمويل لهذا المتحف ليظهر بالمظهر الذي رأيتموه».

وشدد أنه «سواء شاء البعض أم أبوا، فليس له مثيل في العالم»، مؤكدا أنه «صرح حضاري يرفع اسم مصر عاليًا» ويضعها في مصاف الدول التي تمتلك «عجيبة ثامنة».

ودعا المصريين إلى الفرح والاعتزاز بهذا الإنجاز، قائلا: «أرجو أن نفرح، أرجو أن نكون مبسوطين، العالم كله مبسوط بنا ويتكلم على إنجاز وحفلة رائعة».

وأشاد بالجهد الهائل الذي بذله فريق العمل، مستشهدًا بحجم الإنشاءات التي أقيمت للحفل من مسارح وأماكن استقبال، مشددا أن «الخروج بهذا المظهر هو استثمار كبير جدًا، وليس إنفاقا».