ملك بلجيكا يزور منطقتي سقارة وأبوصير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في الاحتفال بالافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، قام ملك بلجيكا، اليوم، بجولة خاصة في منطقتي سقارة وأبوصير الأثريتين، رافقه خلالها السفير بارت دي جروف، سفير بلجيكا بالقاهرة، للتعرّف عن قرب على أبرز المعالم الأثرية التي تزخر بها مصر القديمة.

واستهلّ جلالته جولته بزيارة منطقة سقارة الأثرية، حيث اصطحبه الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في جولة داخل مقبرتي «ميريروكا» و«قاجمني»، وهما من أبرز مقابر كبار رجال الدولة في عصر الدولة القديمة.

وقد أبدى جلالته إعجابًا كبيرًا بالنقوش الملوّنة المحفوظة بحالة متميزة، والتي تجسّد مشاهد الحياة اليومية والعادات والتقاليد في مصر القديمة، معربًا عن تقديره العميق للفن المصري القديم وما يتسم به من دقة وحرفية عالية.

عقب ذلك، توجّه جلالته إلى منطقة أبوصير الأثرية، حيث زار أهرامات ملوك الأسرة الخامسة المعروفة باسم «أهرامات ملوك الشمس». واستمع هناك إلى شرح مفصّل من الدكتور محمد إسماعيل خالد حول فلسفة بناء هذه الأهرامات وأبرز الاكتشافات الحديثة بالمنطقة، ومن بينها الكشف عن سلسلة من المخازن داخل هرم الملك ساحورع، ثاني ملوك الأسرة الخامسة (2400 ق.م)، وأول من اتخذ أبوصير موقعًا لمجموعته الجنائزية.

وفي ختام الزيارة، عبّر ملك بلجيكا عن تقديره العميق لعظمة وإبداع الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أن هذه الجولة عزّزت ارتباطه بالحضارة المصرية.

كما أعرب عن رغبته في العودة إلى مصر قريبًا لاستكمال زيارته ومشاهدة مزيد من المواقع الأثرية في منطقتي سقارة وأبوصير.