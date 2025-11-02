رئيس وزراء هولندا يعلن اعتزام بلاده إعادة رأس حجري أثري مسروق من عهد الملك تحتمس الثالث إلى مصر

قال ديك شوف، رئيس الوزراء الهولندي، إنه أجرى زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية برفقة رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ورئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن، حيث التقوا الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحثوا معه العلاقات الثنائية الواسعة، بما في ذلك الجوانب الثقافية بين البنلوكس ومصر، إلى جانب مناقشة تصاعد الأعمال الوحشية في السودان وضرورة اتخاذ إجراءات دولية حيالها.

وأضاف شوف في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لرئاسة وزراء هولندا، اليوم الأحد، أن اللقاء تناول أيضًا تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة في غزة، مشيدًا بالدور المهم الذي لعبته مصر كوسيط في التوصل إلى وقف إطلاق النار. وأوضح أن الوضع لا يزال هشًا للغاية، ما يتطلب من جميع الأطراف المعنية استخدام نفوذها لضمان بقاء اتفاقات المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة على المسار الصحيح. كما جرى بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة المتجددة ومشروعات المياه.

وأشار رئيس الوزراء الهولندي إلى أن الجانبين استعرضا الافتتاح الاحتفالي للمتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه "علامة بارزة جميلة لمصر"، حيث افتتح المتحف بعد نحو عشرين عامًا من العمل ليجسد تاريخًا يمتد لآلاف السنين، مؤكدًا حرص بلاده على استغلال هذه اللحظة التاريخية لتوسيع التبادل الثقافي بين البلدين.

واختتم شوف تصريحاته بالإعلان عن أن بلاده ستعيد إلى مصر رأسًا حجريًا من سلالة الملك تحتمس الثالث، وهي قطعة أثرية تاريخية تم الاستيلاء عليها في معرض فني هولندي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام هولندا بإعادة التراث الثقافي إلى موطنه الأصلي.



