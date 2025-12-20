قال سعيد زغلول نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن سوق اللحوم في مصر تعاني من ركود تجاري عام، مشيرا إلى أن حالة الركود تشمل جميع المجالات ولا تقتصر على اللحوم وحسب.

واعتبر خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» أن «الأسعار في متناول الجميع.. وليست غالية»، مشيرا إلى بيعها بالشوادر مقابل 270 إلى 285 جنيها للكيلو.

وتابع أن «هذه الشوادر قطاع خاص وليست تابعة للدولة، وتبيع لحوما مجمدة يتم فكها، ولا أعرف كجزار ما هو نوعها»، متابعا: «اللحم البلدي يُباع في المجزر بـ 290 بالعظم، وحتى أبيعها في المحل سأبيعها بـ 420 جنيها».

وأضاف أن أسعار اللحوم البلدية تختلف من منطقة لأخرى حسب الإيجارات والتجهيزات، مشيرا إلى وصول سعر الكيلو في المناطق الشعبية 380 جنيها، في حين يتجاوز 450 إلى 500 جنيه في المناطق الراقية.

وذكر أن 95% من العجول التي تُذبح في مصر «كلها مستوردة» سواء كولومبي أو برازيلي أو سوداني، لافتا إلى استيرادها بالدولار، هذا بالإضافة إلى أن 90% من الأعلاف المستورة أيضا.

وعلى صعيد توقعات الأسعار خلال شهر رمضان، قال إن «الأسعار ترتفع في فصل الشتاء بسبب الاستهلاك الأكثر للطعام مقارنة بالأيام العادية، كما أن معدل التحويل إلى اللحم يكون أقل، بالإضافة إلى أن زيادة السحب في رمضان، ستؤدي إلى زيادة الأسعار».

وتوقع حدوث «زيادة بسيطة وليست مبالغا فيها» بسبب حالة الركود الحالية، موضحا أن الجزار «مظلوم» في وصول أسعار اللحوم إلى 500 جنيه.