مصر تتوّج بـ 76 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية للشباب

اختتمت مصر مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب، المقامة في أنجولا، بالتتويج بـ 76 ميدالية متنوعة مع نهاية المنافسات.

ووصلت حصيلة ميداليات البعثة المصرية بنهاية منافسات الدورة إلى 76 ميدالية، بواقع 33 ميدالية ذهبية، و22 ميدالية فضية، و21 ميدالية برونزية.

وخلال منافسات يوم الجمعة، حصد المنتخب المصري للتايكوندو 8 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، و3 ميداليات برونزية.

كما حصد منتخب السلاح 3 ميداليات ذهبية، جاءت الأولى في منافسات فريق شيش سيدات، والثانية في منافسات فريق سيف مبارزة رجال، بينما جاءت الميدالية الذهبية الثالثة في منافسات فريق سيف سيدات.

وتوافقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة مصر ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين، والسعي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وشملت الرياضات التي شاركت بها البعثة المصرية: السلاح، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، والجودو، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، ما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعدها في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.