قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد أداة لتعظيم مصادر العملة الصعبة، في ظل هدف مصر الطموح بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور»، إلى امتلاك مصر، إمكانيات وقدرات سياحية أكبر بكثير من الأرقام الحالية الـ 15 مليون سائح سنويا، مؤكدا أن المتحف «حاجة مبهرة جدًا».

وأضاف أن حفل الافتتاح الضخم والترويج العالمي له سينعكس إيجابا على المواطن، قائلا: «طول ما أنا عندي سياح يشغلون المطاعم والمتاحف والفنادق، كل هذا أيد عاملة تشتغل، وكل هذا إيراد وعملة صعبة للبلد».

وفي سياق آخر، حول نجاح مصر في تقديم كفاءات وطنية للمناصب الدولية، مثل توليه منصبه الحالي وتعيين الدكتور خالد العناني مديرًا لليونسكو، قال إن «مصر ولادة» وأنجبت عباقرة وعمالقة «أنا لا شيء بجانبهم».

واعتبر أن هذه الشخصيات هم «سفراء مصر الحقيقيون» ويمثلون القوة الناعمة للدولة، مؤكدا أن «مصر دولة عظيمة وستظل طول عمرها عظيمة، نعم تقابل تحديات وظروف صعبة، لكنها دائمًا واقفة وتستعيد عافيتها وتكمل مسيرتها وتكون شاهدة على هذا التاريخ».

ووجه رسالة إلى المواطن المصري، قائلا: «شكرا جزيلا، أنت واقف مع بلدك ومتحمل من أجل استقرار مصر وأمنها وسلامتها، إن شاء الله مصر ستكون أحسن، وتحملك هذا لن يذهب هباءً».

وأشاد بقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحمل المسئولية في ظروف بالغة الصعوبة، قائلا: «الرئيس السيسي متحمل المسئولية في ظروف صعبة جدًا، ويمر بالبلد من أزمة إلى أزمة بسلامة، وهذا الأمر يهمنا كلنا، أن بلدنا تكون آمنة وتستطيع أن تتعامل مع التحديات، بفضل حكمته وصبره وجهده الكبير جدًا».

واستشهد بمتابعة الرئيس السيسي لكل تفاصيل مشروع المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى تطبيق نفس المنهجية في جميع الملفات، متابعا: «البنية التحتية والأوضاع تحسنت، والأهم هو أن بلدنا تعبر وتكمل بأمان».

كما وجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته، مشددا أنه «تحمل المسئولية والظروف خلال هذه الفترة مع الحكومة، وحقق إنجازات».