قال أحمد المرسي، المخرج ومدير التصوير، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان تجربة فنية غير مسبوقة على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدًا أن قراءة ردود الفعل جعلته فخورًا بالعمل الذي قام به فريقه.

وأضاف "المرسي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، مساء اليوم الأحد، أن العرض تضمن حوالي 5 آلاف "درون"، وكانت العملية معقدة جدًا، إذ تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة كل تفاصيل التصميم والتوقيتات والتنسيق مع سرعة الرياح.

وأشار إلى أن أصعب التحديات كانت ضمان تزامن حركة "الدرونز" مع الموسيقى "لايف"، وقال: “الحمد لله توفقنا في ضبط التوقيتات، وأصعب شيء كان التخطيط نفسه، لأننا كنا نريد أن نحكي قصة كاملة، رحلة متكاملة وليست مجرد فقرات فنية.”

وأوضح المرسي أن فريق العمل كان كبيرًا، إذ شارك حوالي 6 آلاف شخص في إعداد العروض، مما عكس ضخامة الإنتاج والدقة العالية المطلوبة لإنجاح العرض على المستوى الدولي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

وامتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.