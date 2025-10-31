أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ رئيس منظمة الشعوب الأفرو آسيوية، أن الاستقرار في مصر هو المفتاح لنجاح أي خطط طموحة ولجذب أنظار العالم.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “صناع الفرصة”، مع الإعلامية منال السعيد، المذاع على قناة “المحور”، أن استضافة مصر لفعاليات كبرى مثل المؤتمر العالمي للهيدروجين الأخضر والذي تُشارك فيها دول ذات ثقل مثل ألمانيا، تعكس تغييرًا في الصورة الذهنية، مرجعًا ذلك إلى نقطة محورية واحدة هي الاستقرار في مصر.

وشدد أن العالم كله ينظر إلى الدول المستقرة، ولا يمكن بذل جهود أو استثمار في دول فيها حروب أهلية أو إرهاب أو عدم استقرار.

وأضاف أن الاستقرار هو المفهوم الذي يجعل القادة والملوك والرؤساء القادمين يوم افتتاح المتحف المصري الكبير يأتون وهم مطمئنون أن في استقرار في الدولة المصرية.

وأوضح أن الاستقرار السياسي هو الذي يجذب الاستثمار، و"لا يوجد مستثمر خاص أو دولة ستبحث عن التعاون مع دولة هشة أو فاشلة، مصر تُصنَّف كدولة راسخة، والاستقرار أمر مهم جداً وهو ما سيجلب الاستثمار"، مشددًا على أن الاقتصاد والسياسة أصبحا وجهين لعملة واحدة ولا يمكن الفصل بينهما، والتقدم الاقتصادي سيكون له دائمًا مغزى سياسي، ما يؤدي بدوره لزيادة التقدم الاقتصادي والاستثمار.

وردًا على سؤال حول التحديات التي تواجه مصر رغم التقدم، أشار إلى أن التحديات ما زالت قائمة ولا يمكن لأحد ادعاء نهاية الطريق، معقبًا: “نحن نعيش في إقليم مضطرب، مصر محاطة في الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة بقلاقل يمكن أن تؤثر على أمنك القومي” .

وأشار إلى أن مصر تحملت مسؤولية مضاعفة بالحفاظ على حدودها من كل الاتجاهات الاستراتيجية وفي الوقت نفسه بناء الدولة وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا على أن التجربة المصرية في هذا الصدد تجربة رائدة، ويمكن أن تكون مثلاً لدول أخرى.