 فيديو.. شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية تواصل التدفق من معبر رفح إلى غزة - بوابة الشروق
الإثنين 29 ديسمبر 2025 10:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

فيديو.. شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية تواصل التدفق من معبر رفح إلى غزة


نشر في: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 10:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 10:22 ص


قال زياد قاسم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري، إن الفوج الأول من القافلة الرابعة بعد المئة من قوافل «زاد العزة» انطلق من الجانب المصري باتجاه قطاع غزة، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن القافلة يتم تجهيزها وتسييرها بواسطة الهلال الأحمر المصري منذ الثاني من يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية تواصل التدفق من معبر رفح في مشهد يعكس حجم الدعم المصري المتواصل.

وأضاف أن الشاحنات تتجه في مرحلتها الأولى إلى منفذ العوجة، حيث تخضع لإجراءات التدقيق والمراجعة، قبل أن تواصل طريقها إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ حمولاتها من المساعدات المتنوعة، ثم تعود مرة أخرى إلى الساحة الأمامية لمعبر رفح.

وأشار إلى أن القافلة تضم مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات، التي تنوعت بين السلال الغذائية، وأجولة الطحين، والمستلزمات الطبية، والأدوية العلاجية، فضلًا عن المواد البترولية.

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك