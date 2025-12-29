الرئاسة التركية: نقدم تعازينا باستشهاد 3 عناصر أمن في عملية ضد داعش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أكد استمرار مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية التي تستهدف سلامة البلاد





قدّم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران تعازيه باستشهاد 3 عناصر أمن خلال عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" بولاية يالوا، شمال غربي البلاد.

وفي تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية قال دوران: "أسأل الله أن يرحم رجال الشرطة الأبطال الذين استشهدوا في العملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في يالوا، وأتمنى الشفاء العاجل لجرحى قوات الأمن".

وأضاف: "ستستمر مكافحتنا لجميع التنظيمات الإرهابية التي تستهدف سلامة وطننا الحبيب وأمنه دون انقطاع، بعزيمة دولتنا وتضحيات قوات الأمن".

وأردف: "لن ينجح أي تنظيم يستهدف وحدتنا وتضامننا في تحقيق غايته. نسأل الله أن يحفظ شعبنا وجهازنا الأمني".

وفجر الاثنين، نفذت السلطات التركية عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" في ولاية يالوا أدت لاستشهاد 3 من أفراد الشرطة وإصابة 8 آخرين، وأسفرت أيضا عن مقتل 6 إرهابيين من "داعش" بحسب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.