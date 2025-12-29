ارتفاع تنفيذ الربط الكهربائي المصري السعودي لـ95% يطلق شارة بدء العد التنازلي لأكبر مشروع طاقة إقليمي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، عن تسارع وتيرة العمل خلال الأيام الحالية في مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي مع دخول المشروع مراحله النهائية، مؤكدا أن نسب تنفيذ المشروع تجاوزت 95%، مع الانتهاء من غالبية الأعمال الإنشائية والفنية الخاصة بمحطات المحولات وخطوط النقل، إلى جانب الكابلات البحرية التي تربط الشبكتين عبر خليج العقبة، فيما تتركز الأعمال الحالية على الاختبارات الفنية والتشغيل التجريبي والتأكد من جاهزية الشبكتين للتبادل الفعلي للطاقة، مؤكدا أن موعد التشغيل بات قريبًا.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أن محطة بدر على الجانب المصري؛ بجهد 500 كيلوفولت، شهدت تكثيفًا لأعمال التركيب والاختبارات خلال الفترة الماضية، بالتوازي مع جاهزية محطتي تبوك وشرق المدينة على الجانب السعودي، في إطار التنسيق الكامل بين فرق التشغيل في البلدين لضمان التشغيل الآمن والمستقر.

وأكدت أن المرحلة الأولى من المشروع، بقدرة تبادل تصل إلى 1500 ميجاوات، من المنتظر تشغيلها فور الانتهاء من الاختبارات النهائية، على أن ترتفع القدرة الإجمالية لاحقًا إلى 3000 ميجاوات، ما يتيح تبادل الكهرباء وفق فروق أوقات الذروة بين الشبكتين المصرية والسعودية.

ويُعد مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي من أضخم مشروعات الربط الكهربائي في الشرق الأوسط، بطول خطوط يتجاوز 1300 كيلومتر بين برية وبحرية، وبتكلفة استثمارية تقترب من 1.8 مليار دولار، ويستهدف تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد المتاحة، وخفض الاعتماد على الوقود، ودعم استقرار الشبكات الكهربائية.

ولفت المصدر، إلى أن دخول المشروع حيز التشغيل سيمثل نقلة نوعية في سوق الطاقة الإقليمي، ويمهّد لربط أوسع بين شبكات الدول العربية، ويعزز قدرة مصر على لعب دور محوري كمركز إقليمي لتبادل الطاقة، خاصة في ظل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

في السياق ذاته، أكد مصدر مطلع بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، الإنتهاء من وضع الجهد على محطة محولات بدر 500 ك.ف.أ، عبر الكابلات الجديدة التي تربط بين المحطة القديمة والجديدة، وذلك ضمن تجهيزات التشغيل المبدئي للمسار المصري من المشروع، لافتا إلى أن وضع الجهد على خط الربط المصري–السعودي سيتم خلال أيام، في خطوة تعد الأهم قبل بدء الاختبارات التشغيلية المشتركة بين الجانبين.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أن الجانب السعودي أيضا بات في المراحل النهائية من الأعمال التنفيذية وأعمال الاختبارات، بما في ذلك شد الموصلات وتجارب العزل، تمهيداً للربط المباشر بين الشبكتين المصرية والسعودية.

على صعيد الأعمال المدنية والفنية، أكد أنه تم الانتهاء من ٩٥٪؜ من تنفيذ البرج العملاق شرق قناة السويس، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 180 متراً، ويُعد أعلى برج كهربائي يُنفذ ضمن مشروع الربط، إذ تصل مدة تنفيذه الكاملة إلى 36 شهراً نظراً لتعقيدات التصميم والظروف الجغرافية.

ويُعد مشروع الربط الكهربائي المصري–السعودي محورياً في خطط البلدين لتعزيز أمن الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الشبكات، وتبادل القدرات في أوقات الذروة، إضافة إلى دعم خطط التوسع في الطاقة المتجددة.