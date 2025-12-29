الإمارات وإيران تبحثان المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية

• يأتي الاتصال بين وزيري خارجية الإمارات وإيران في ظل تصاعد التوترات الإقليمية..

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الاثنين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن عبد الله بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من عراقجي، جرى خلاله استعراض مجمل الأوضاع والتطورات في المنطقة، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين.

ويأتي الاتصال مع الوزير الإماراتي بعد اتصالات هاتفية أجراها الوزير الإيراني مع وزيري خارجية السعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، مساء الأحد، بحث عراقجي المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في لبنان واليمن، إضافة إلى العلاقات الثنائية والتطورات الدولية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وفي أوائل ديسمبر الجاري، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على محافظتي حضرموت والمهرة جنوب شرقي اليمن.

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات اليمنية المتعاقبة همشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد

كما بحث وزير الخارجية الإيراني، الأحد، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ملفات إقليمية ودولية، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، حيث أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات وقف إطلاق النار، ومواصلتها الهجمات على غزة ولبنان، مؤكدين ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطًا على حكومة تل أبيب لوقف سياساتها الاحتلالية والتوسعية.

كما تناول ااتصال عراقجي مع نظيره القطري آخر التطورات في اليمن، حيث شدد الوزيران على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ووحدتها الوطنية.