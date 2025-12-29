اتحاد الكرة ينعي صابر عيد أسطورة غزل المحلة ونجم منتخب مصر الأسبق

نعى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام، وجميع العاملين، الكابتن صابر عيد، نجم نادي غزل المحلة السابق وأحد رموز الكرة المصرية، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء داخل المستطيل الأخضر، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويُعد صابر عيد من أبرز أساطير نادي غزل المحلة خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات، حيث كان واحدًا من النجوم المميزين الذين تركوا بصمة واضحة مع الفريق، وكتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ النادي والمنتخب الوطني.

كما كان ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا، تحت القيادة الفنية للمدرب الراحل محمود الجوهري.

وعانى الراحل في الفترة الأخيرة من أزمة صحية صعبة، بعد إصابته بورم في القدم وآخر في الرئة، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، تاركًا إرثًا كرويًا وإنسانيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الكرة المصرية.