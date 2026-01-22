الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى منتدى دافوس الاقتصادي

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى أرض الوطن في الساعات الأولى من فجر اليوم، وذلك عقب زيارة استمرت يومين إلى مدينة دافوس السويسرية، حيث شارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، والتقى بـ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.