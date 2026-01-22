وزير الصحة الفلسطيني يبحث مع وفد من الصليب الأحمر تعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي

بحث وزير الصحة ماجد أبو رمضان، أمس الأربعاء في مكتبه برام الله، مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وضمّ الوفد، رئيس برامج الوقاية جوليان شاساني، والمنسقة الصحية كلودين دوبي، ونائب المنسقة الصحية جوليا لوكاتيلي، ورئيسة وحدة الصحة أفريل باترسون، لبحث وتناول الاجتماع، تطورات الوضع الصحي في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجه تقديم الخدمات الصحية واستمرارية عمل المرافق والطواقم الطبية، حيث قدّم الوزير صورة شاملة عن الواقع الصحي، مركّزاً على الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها المنظومة الصحية، والحاجة الملحّة إلى دعم الجهود الإنسانية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد أبو رمضان خلال الاجتماع، أولوية حماية المنشآت والطواقم الطبية واحترام العمل الصحي وفق القوانين والأعراف الدولية، وضرورة تسهيل وصول المرضى للعلاج، خاصة الحالات التي تحتاج إلى العلاج خارج مناطق سكناها، بما يشمل السماح بالنقل للعلاج إلى مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى تسهيل إدخال الفرق الطبية الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، خصوصاً إلى قطاع غزة.

من جهته، عبّر وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن اهتمامه بتعزيز طبيعة العمل والتعاون المشترك في المرحلة المقبلة، والعمل على رفع مستوى المناصرة والضغط لضمان حماية الخدمات الصحية، وتسهيل حركة المرضى والجرحى وتمكينهم من الوصول إلى العلاج دون عوائق، مؤكدين التزام اللجنة بمواصلة التعاون مع وزارة الصحة لدعم القطاع الصحي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.