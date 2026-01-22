فلسطين تشارك في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شاركت دولة فلسطين في فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تحمل شعار «الاحتفاء بالهوية المصرية» وتستمر فعالياتها حتى الثالث من فبراير المقبل وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وافتتح المعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، ومثّل دولة فلسطين في حفل الافتتاح المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، ومسؤول الإعلام بقسم الشؤون الثقافية سلسبيل بسيسو.

وأكد المستشار الناجي أن مشاركة دولة فلسطين في المعرض الذي يُعد ثاني أهم معرض للكتاب على مستوى العالم تأتي في إطار إعلاء صوت الحقيقة الفلسطينية في مواجهة محاولات تزييفها، وطمس قوة الاحتلال للهوية الثقافية والذاكرة الجمعية، واغتيال رموز الثقافة والإبداع من كتاب وفنانين ومثقفين فلسطينيين.

وشدد خلال مقابلته وزير الثقافة في جناح فلسطين على أن صوت الثقافة والحياة سيظل أعلى من صوت الدمار والموت، وأن الحفاظ على الإرث والتراث الثقافي يشكّل رسالة محورية لتجذير القضية الفلسطينية، والتأكيد على استمرارية الهوية الوطنية وديمومتها.

وأوضح الناجي، أن المثقفين الفلسطينيين يعتبرون معرض القاهرة الدولي للكتاب قبلة ثقافية بالغة الأهمية، وذلك انطلاقا من الدور التاريخي والمحوري لجمهورية مصر العربية، بوصفها الشقيقة الكبرى والحاضنة والداعمة للثقافة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.

كما أكد، أن جناح دولة فلسطين يحظى بإقبال واسع من الجمهور المصري بمختلف فئاته، بما يعكس المكانة العميقة لفلسطين في الوجدان الشعبي المصري، مشيرًا إلى أن المشاركة الفلسطينية تتضمن برنامجا ثقافيا متنوعا يشمل استضافة رسمية للجناح، وتنظيم ندوات ولقاءات ثقافية داخل أروقة المعرض والجناح الفلسطيني، بالإضافة إلى فعاليات تُقام بالتعاون مع مؤسسات ثقافية مصرية، موضحا الاهتمام الخاص بالإرث الأدبي للشعراء والكتاب الفلسطينيين، خاصة من أبناء قطاع غزة سواء المقيمين داخل القطاع أو في مصر أو ممن ارتقوا شهداء.

وقال الناجي: إن جناح فلسطين ينظم برنامجا ثقافيا تفاعليا يوميا بعنوان: «لقاء مع كاتب» يهدف إلى عقد لقاءات مباشرة مع الكتاب الذين تناولوا القضية الفلسطينية ضمن مشاركاتهم في المعرض، كما يضم الجناح إصدارات أدبية وتاريخية وفكرية تسلط الضوء على قضايا القدس، واللاجئين، والأسرى، والجغرافيا السياسية، إلى جانب الفنون الفلكلورية والتراثية الفلسطينية، بالإضافة إلى إصدارات وزارة الثقافة والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطيني، مشيرا إلى أن السفارة حرصت على المشاركة في عدد من الندوات الثقافية والفكرية والفنية ضمن البرنامج الثقافي العام للمعرض.

كما قدّم الناجي هدية تراثية تذكارية إلى وزير الثقافة ناقلًا تحيات نظيره الفلسطيني الوزير عماد حمدان، وأعرب عن تقديره للشقيقة مصر قيادةً وشعبًا على سياساتها الداعمة للشعب الفلسطيني ولإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب وكل العاملين والمتطوعين فيه.

يُذكر أن جناح دولة فلسطين سيستضيف عددا من الكتاب الفلسطينيين لتوقيع إصداراتهم الجديدة، إلى جانب مشاركة كتاب في مجالات الفكر والرواية والفن التشكيلي، كما يستقبل الجناح عددا من الحكائين الفلسطينيين الذين ينقلون الحكاية الشفوية الفلسطينية إلى جمهور المعرض، بالإضافة إلى إبراز مناقب وأعمال الشاعر الفلسطيني سليم النفار، الذي استُشهد خلال حرب الإبادة الجماعية حيث لا تزال قصيدته حاضرة في فضاء الجناح الفلسطيني، وتنظيم عدد من فعاليات البرنامج الثقافي منها ندوة يشارك فيها سفير فلسطين بمصر دياب اللوح "غزة ما بعد الحرب- رؤية متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة" يوم الأحد المقبل، وندوة حول "دور العمل الثقافي والقوى الناعمة في مناصرة القضية الفلسطينية" يوم 27 يناير، إلى جانب المشاركة في عدد من الفعاليات الفكرية والفنية، وفي السياق ذاته، تُقام فعاليات ثقافية وفنية في أتيليه العرب للثقافة والفنون «جاليري ضي» بمقريه في الزمالك يومي 24 و29 يناير، وفي مقره بالمهندسين يوم 2 فبراير، بالإضافة إلى تنظيم أمسيات شعرية في بيت الشعر تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية أيام 28 و30 و31 يناير.

كما يشهد المعرض هذا العام مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا وأكثر من 1500 مثقف ومبدع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة