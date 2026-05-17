وزيرة بريطانية ترفض دعوة ستريتينج لانضمام لندن مجددا إلى الاتحاد الأوروبي

سُئلت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، عن دعوات وزير الصحة البريطاني السابق، ويس ستريتينج، لإعادة انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقال ستريتينج، الذي يُنظر إلى تصريحاته على أنها تمهيد لحملته المحتملة لقيادة حزب العمال، لأعضاء الحزب أمس إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "خطأ كارثيا".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى علاقة خاصة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، لأن مستقبل بريطانيا يكمن في أوروبا، ويوما ما داخل الاتحاد الأوروبي مجددا".

وعندما سُئلت عن هذه التصريحات، قالت ناندي لشبكة سكاي نيوز: "حسنا، أنا أُكن الكثير من الإعجاب والاحترام لويس. وقد استمعت بعناية إلى ما قاله أمس. أعتقد أن لدي منظورا مختلفا بشأن هذا الأمر. وكذلك الحكومة".

وأضافت: "أعتقد فقط أن الأمر غريب بعض الشيء، إذا كنت صادقة، لأنه إذا كانت إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هي الإجابة على ما أخبرتنا به البلاد بوضوح شديد، في انتخابات الخميس الماضي، في مناطق من البلاد مثل منطقتي حيث خسرنا 25 دائرة من أصل 25، بينها 24 لصالح حزب الإصلاح".

وتابعت: "إذا كانت إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هي الحل، فهذا يعني أساسا أننا نقول للناس: كانت الحياة جيدة في عام 2015، نحن فقط بحاجة إلى العودة إلى ذلك الوقت".

وقالت: "أعلم أن ويس سيأتي قريبا للمشاركة في الحملة الانتخابية التكميلية، وسيستمع بوضوح إلى الناس، حيث سيؤكدون له أن هذا ليس صحيحا على الإطلاق. والحل يجب أن يكون أكبر من ذلك".