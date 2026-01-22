الجمهوريون يبدؤون اتهام آل كلينتون بازدراء الكونجرس بقضية إبستين

وجه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، اتهامات ضد الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بازدراء الكونجرس فيما يتعلق بالتحقيق في قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، مما يفتح المجال أمام احتمال استخدام مجلس النواب لواحدة من أقوى عقوباته ضد رئيس سابق لأول مرة.

ووافقت لجنة الرقابة في مجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون على تهمة ازدراء الكونجرس، مما سيؤدي إلى تصويت محتمل في مجلس النواب. وقد كانت خطوة أولى نحو محاكمة جنائية من جانب وزارة العدل والتي قد تؤدي في حال نجاحها إلى سجن آل كلينتون، وذلك بسبب النزاع بشأن إجبارهما على الشهادة أمام لجنة الرقابة.

وقال النائب جيمس كومر، رئيس اللجنة، في بداية جلسة الاستماع للجنة إن آل كلينتون لم يستجبا بابداء الرغبة في "التعاون بل بالتحدي".



وأضاف كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي: "إن مذكرات الاستدعاء ليست مجرد اقتراحات، فهي تحمل قوة القانون وتتطلب الامتثال".

ومع ذلك، وقبل اجتماع اللجنة، ظهرت بوادر لانفراجة في الأزمة؛ إذ بدا أن آل كلينتون (كلاهما ديمقراطيان) يبحثان عن مخرج للإدلاء بشهادتهما، كما أن تمرير تهم الازدراء عبر مجلس النواب بكامل هيئته لم يكن مضمونا على الإطلاق، حيث يتطلب تصويت الأغلبية — وهو أمر يواجه الجمهوريون صعوبة متزايدة في تحقيقه.