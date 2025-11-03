الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجري ظهر الإثنين سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، في استديوهات قناة "سوبر سبورت" بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وسيشارك في إجراء القرعة كلًا من الدولي الكاميروني السابق، ألكسندر سونج، والأسطورة الزامبية، كريستوفر كاتونجو، كمساعدين في عملية سحب قرعة دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتضم قائمة الأندية المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا كل من: الأهلي (مصر)، وماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، والترجي الرياضي التونسي (تونس)، والجيش الملكي المغربي (المغرب)، ومولودية الجزائر (الجزائر)، وشبيبة القبائل (الجزائر)، وبترو أتليتيكو (أنجولا)، وسيمبا (تنزانيا)، و الملعب المالي(مالي)، والهلال أم درمان (السودان)، باور دايناموز (زامبيا)، وسانت إيلوى لوبوبو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ويانج أفريكانز (تنزانيا)، وريفرز يونايتد (نيجيريا)، وبيراميدز (مصر)، ونهضة بركان (المغرب).

وجاء تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على النحو التالي:

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، سيمبا التنزاني.

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، بترو أتلتيكو الأنجولي.

التصنيف الرابع: الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي، شبيبة القبائل الجزائري.

بينما تضم قائمة الأندية المتأهلة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية كل من الزمالك (مصر)،واتحاد الجزائر (الجزائر)، والوداد البيضاوي (المغرب)، وشباب بلوزداد (الجزائر)، وكايزر شيفيز (جنوب إفريقيا)، وستيلينبوش (جنوب إفريقيا)، عزام (تنزانيا)، سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا)، زيسكو يونايتد (زامبيا)، مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية)، وسان بيدرو (كوت ديفوار)، أولمبيك آسفي (المغرب)، ونيروبي يونايتد (كينيا)، وأوتوهو (الكونغو)، جوليبا (مالي)، والمصري (مصر).

ومن المقرر أن يتم تقسيم الأندية بحسب التصنيف التالي:

التصنيف الأول: الزمالك، الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب إفريقي، المصري البورسعيدي، دجوليبا المالي، مانييما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أوتوهو الكونغولي، زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني.

التصنيف الرابع: سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي، نيروبي الكيني.