وجه جديد حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، المقرر لها غدا الأحد، لوجه جديد.

وسيلتقي الفريقان في الخامسة مساء غد الأحد على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

ونشر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس الطاقم بالكامل حيث يتكون من حكم الساحة محمد الغازي، الذي سيدير أول مباراة للزمالك هذا الموسم، يعاونه يوسف البساطي كمساعد أول وخالد السيد كحكم مساعد ثاني ومحمود منصور كحكم رابع.

ويأتي خالد الغندور حكما في تقنية الفيديو ويساعده هاني خيري.

وقبل مباراة الأحد، يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي، ثالث الترتيب، ومتفوقا بفارق الأهداف أيضا عن وادي دجلة، الذي يحتل المركز الخامس.

أما طلائع الجيش يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.