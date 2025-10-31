مدينة العلمين الجديدة تجهز شاشات عملاقة لبث احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن الانتهاء من الاستعدادات للمشاركة في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم الانتهاء من تجهيز مواقع مخصصة لعرض مراسم الاحتفال مباشرة على شاشات عرض كبرى في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين والزوار لمتابعة هذا الحدث القومي في أجواء احتفالية تعكس عظمة المناسبة.

وأشار إلى أن شاشات العرض ستتوزع في ثلاثة مواقع رئيسية، وهي الشاشة الرئيسية بمدخل مدينة العلمين الجديدة، وشاشات Rixos الخارجية المطلة على المنطقة الشاطئية، وشاشات المول.

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة تحرص على المشاركة في جميع الفعاليات الوطنية الكبرى التي تُجسد فخر المصريين بتاريخهم العريق وإنجازاتهم الحديثة.