زاهي حواس يكشف عن أهم قطعة أثرية في المتحف المصري الكبير

عبر الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية القديمة، عن سعادته الغامرة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر غدًا السبت.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «أكتر 2 سعداء بما يحدث الآن هو أنا وفاروق حسني (وزير الثقافة الأسبق)».

وأضاف أن سبب شهرة المتحف المصري الكبير هو الملك توت عنخ آمون، حيث سيتم عرض 500 قطعة للمرة الأولى، في حين أن القطع القديمة ستعرض بطريقة مختلفة عما سبق عرضه.

ولفت إلى أن المتحف يمثل إبداعًا لا يمكن تخيله، وهو أمر غير موجود في أي متحف آخر في العالم.

ونوه بأن أشهر قطعة في المتحف المصري الكبير هو قناع توت عنخ آمون، وهو موضوع في حجرة منفصلة وذلك لمن يأتي لزيارة المتحف ويرغب في رؤية القناع فقط.

وشدد على أن العالم أجمع يحرص على متابعة حفل الافتتاح، بما في ذلك وسائل الإعلام الدولية التي تحرص على تغطية الحدث الكبير وتسلط الضوء بقوة عليه.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء غدٍ السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ٧٩ وفدًا رسميًا، بينهم ٣٩ وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.