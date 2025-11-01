أمين عمر حكما للقاء الأهلي والمصري البورسعيدي

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة الأهلي والمصري، للحكم الدولي أمين عمر.

وسيلتقي الفريقان في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

ونشر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس الطاقم بالكامل حيث يتكون من المساعدين محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول وأحمد توفيق طلب كمساعد ثاني، ومعهما عبد الرحمن صالح حكما رابعا، ويتواجد محمود دسوقي في تقنية الفيديو ويعاونه طارق مصطفى.

وسبق أن أدار أمين عمر مباراتين لكل من الأهلي والمصري هذا الموسم، حيث كان شاهدا على تعادل الأهلي مع غزل المحلة بدون أهداف، وفوز الأحمر على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2.

كما كان أمين عمر حكما في فوز المصري على الاتحاد السكندري 3-1، وأدار للفريق البورسعيدي المباراة التي انتهت بتعادل سلبي أمام فاركو.

وقبل مباراة الأحد، يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، خلفه المصري برصيد 19 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن الزمالك ووادي دجلة صاحبي المركزين الرابع والخامس.