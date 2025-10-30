 ترامب يعلن استعداد واشنطن لمشاركة تكنولوجيا نووية متقدمة مع سول - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 3:44 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

ترامب يعلن استعداد واشنطن لمشاركة تكنولوجيا نووية متقدمة مع سول

د ب أ
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 2:30 ص | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 2:30 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستشارك تكنولوجيا حساسة كانت تحتفظ بها بسرية تامة، لتمكين كوريا الجنوبية من بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك