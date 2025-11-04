ترامب: أي يهودي يصوت لزهران ممداني في انتخابات عمدة نيويورك شخص غبي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على المرشح الديمقراطي لعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، داعيًا اليهود إلى عدم التصويت له.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الثلاثاء: «أي يهودي يصوت لزهران ممداني، الذي يكره اليهود بشكل واضح ويعترف بذلك، هو شخص غبي!».

واحتدم الجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي زهران ممداني، قبل ساعات من انتخابات عمادة مدينة نيويورك.

ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» سباق الفوز بعمادة نيويورك بأنه «الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الحديث للمدينة».

ويتنافس على نيل عمادة نيويورك ممداني الديمقراطي، وأندرو كومو الذي ترشح كمستقل، إلى جانب الجمهوري كورتيز سيلوا، وستجرى الجولة الأخيرة الثلاثاء.

ووصفت الصحيفة، ترامب وممداني بـ«ألد الأعداء»، مؤكدة أنهما لا يستطيعان التوقف عن الحديث عن بعضهما البعض، ويريان فائدة في هجماتهما المتبادلة.

فمن جهته، وصف ترامب ممداني بأنه «فظيع وسيئ السمعة ومجنون تماما»، مشيرا إلى احتمالية اعتقاله.

كما هدد ترامب بحجب الأموال الفيدرالية عن المدينة، واصفا وعود ممداني بـ«الشيوعية الزائفة».

من جهته، قال ممداني، إن الرئيس دونالد ترامب، عمل من أجل تخويف وترهيب الناخبين في المدينة.

وأضاف ممداني: «ترامب يشجع السكان للتصويت لأندرو كومو وسأتعامل مع تهديداته كما يجب»، مشيرًا إلى أن تصريحات ترامب تظهر أنه هو من سيتحكم في تمويل المدينة «وهذا غير صحيح».