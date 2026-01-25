أكد الدكتور هاني سري الدين، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أن الانتخابات الحالية تشكل فرصة أخيرة لإعادة بناء الحزب وتصحيح مساره، محذرًا من أن عدم استغلال هذه الفرصة قد يضع الحزب في مأزق كبير ويؤثر على الحياة السياسية في مصر.

وأضاف "سري الدين" خلال لقاء عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس السبت، أن انتخابات الحزب كانت تضم 8 مرشحين، انسحب منهم 5 مشيرًا إلى المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق أعلن تأييده له.

وتابع أن طبيعة الانتخابات في حزب الوفد تشمل مؤيدين ومعارضين، وأن الاختلاف في الرؤية لا يجب أن يؤدي إلى الإقصاء، مشددًا على أن سياسة الاحتواء ستكون الهدف من برنامجه الانتخابي، بحيث يحتوي كل الوفديين.

وشدد على ضرورة استعادة مقرات الحزب وفاعلياته ولجانه النوعية، مع التركيز على إصلاح المؤسسات الداخلية وتجديد الحزب بعيدًا عن الصراع مع الماضي، وذلك من أجل العودة بالقوة والمصداقية التي تتيح للوفد قيادة التيار الوطني والمعارضة بشكل فاعل.

وكان عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد والمرشح على رئاسة الحزب، قرر الانسحاب من انتخابات رئاسة الوفد، قائلاً إن ذلك يرجع إلى قصر حق التصويت على الجمعية العمومية فقط دون اللجان النوعية، فضلًا عن انتهاء المدة القانونية للجمعية العمومية، ويتنافس على رئاسة الحزب 3 مرشحين، "سري الدين" و السيد البدوى، الرئيس الأسبق لحزب الوفد، و المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

وعاد "البدوى" إلى المشهد السياسى بعد غياب طويل، معلنًا ترشحه لرئاسة الحزب للمرة الثالثة، فى وقت يواجه فيه عددًا من الانتقادات والاتهامات بمسئوليته عن تراجع حزب الوفد، وتحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين قبل ثورة 30 يونيو، والتسبب فى إهدار الموارد المالية للحزب.