أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و234 ألفا و40 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و234 ألفا و40 فردا، من بينهم 1020 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11605 دبابات، و23950 مركبة قتالية مدرعة، و36612 نظام مدفعية، و1624 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1286 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و114896 طائرة مسيرة، و4205 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و75759 من المركبات وخزانات الوقود، و4050 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.