القسام: تسليم جثة أسير إسرائيلي الساعة 8 مساء بتوقيت غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثة أسير إسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت القسام في بيان: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، أنها عثرت اليوم على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى شرق حي الشجاعية.

وقالت القسام، في بيان، إنها عثرت على الجثة خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر.

وأشارت إلى أن دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من كتائب القسام للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث وأدى إلى العثور على العديد منها.