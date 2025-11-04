وزير الدفاع الإسرائيلي يعين مدع عسكري عام جديد

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تعيين المحامي إيتاي أوفير في منصب المدعي العسكري العام، خلفًا ليفعات تومر-يروشاليمي.

وشغل أوفير منصب المستشار القانوني لجهاز الأمن بين عامي 2017 و2024، كما كان أحد المرشحين لمنصب المستشار القضائي للحكومة عام 2022، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ويحمل أوفير درجة البكالوريوس في الحقوق والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بار إيلان، إضافة إلى ماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأمريكية.

وخلال خدمته العسكرية كان ضابطًا في لواء جفعاتي، وفي الاحتياط خدم في لواء النقب.

وسيحل أوفير محل تومر-يروشاليمي التي أُقيلت من منصبها الأسبوع الماضي، على خلفية اتهامها بتسريب فيديو من قاعدة عسكرية يظهر فيه جنود إسرائيليون يعنفون أسيرًا فلسطينيًا.

وقال كاتس في بيان، اليوم الثلاثاء: "هناك أهمية كبيرة في هذه الفترة، في ظل الحقائق الخطيرة التي تتكشف تباعًا، لتعيين مدّعٍ عسكري عام من خارج جهاز الادعاء العسكري، شخص غير متورط في أي شبهة، ويتمتع بالمؤهلات المناسبة، وقادر على العمل من أجل تطهير، وإصلاح، وتنظيم جهاز الادعاء العسكري".

وأضاف: "المحامي إيتاي أوفير يتمتع بالمؤهلات اللازمة لأداء هذا الدور المعقد والتحدي الذي تتزايد أهميته في هذه المرحلة بفضل رؤيته وخبرته وقدراته والمناصب التي شغلها سابقا".

يُذكر أن تومر-يروشاليمي ما زالت محتجزة منذ يوم الأحد الماضي، على خلفية استكمال التحقيقات في قضية التسريب، إذ اقتادها عناصر من الشرطة الإسرائيلية بعد جدل واسع إثر اختفائها والعثور على سيارتها على أحد الشواطئ وبداخلها رسالة وداع، قبل أن يتم العثور عليها لاحقا على قيد الحياة.