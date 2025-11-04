العاهل الأردني يحذر من التصعيد في الضفة الغربية ويشيد باعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من خطورة التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية للأزمة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وبحث اللقاء العلاقات المتميزة بين الأردن وبريطانيا وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة والدفاع، إلى جانب التطورات الإقليمية الراهنة.

وأكد الملك أهمية الدور البريطاني في دعم جهود التهدئة وتحقيق السلام في المنطقة، معربا عن تقديره لقرار المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر الماضي، باعتبارها خطوة مهمة نحو إرساء حل الدولتين.

كما شدد الملك على أهمية دعم جهود سوريا ولبنان للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما.