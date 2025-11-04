سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الثلاثاء، على شاب فلسطيني قرب بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلته.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال لاحقت الشاب وأطلقت الرصاص عليه، ما أدى إلى إصابته في قدمه قبل اعتقاله، بحسب وكالة سند الفلسطينية.

وأظهر مقطع فيديو للشاب وهو مصاب بين الأشجار، بينما كان عناصر من شرطة الاحتلال يلاحقونه.

في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة طمون جنوب طوباس، وحاصرت منزلا.

وأفادت مصادر محلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من بوابة عاطوف، عقب تسلل وحدات خاصة إلى البلدة، ومحاصرة المنزل.





