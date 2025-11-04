تقرير: إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني

أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية بأن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية وقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع نظيره الهندي، اليوم الثلاثاء، لتعزيز التعاون الأمني والصناعي والتكنولوجي بين البلدين.

وجرى التوقيع على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة العمل المشتركة بين الجانبين بمشاركة كبار المسئولين.

كما التقى الوفد الهندي بوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وشارك في منتدى خاص عُرضت فيه تكنولوجيات إسرائيلية متقدمة ومبادرات جديدة للتعاون الصناعي-الدفاعي بين البلدين.

وصرح مدير عام لوزارة الدفاع في تل ابيب بأن "الحوار الاستراتيجي مع الهند يجرى في لحظة حاسمة"

وأضاف: "شراكتنا الاستراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والمصالح الأمنية المشتركة"

وتابع: "نرى في الهند شريكا استراتيجيا من الدرجة الأولى، وسنواصل تعميق التعاون في مجالات الأمن، التكنولوجيا، والصناعة".

وتعد إسرائيل رابع أكبر مورد للمعدات العسكرية إلى الهند، التي اشترت أسلحة بقيمة 21.8 مليار دولار من روسيا، وبقيمة 5.2 مليار دولار من فرنسا، وبقيمة 4.5 مليار دولار من الولايات المتحدة في العقد الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتحاول الهند تقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية من خلال تنويع المشتريات من دول مثل فرنسا وإسرائيل، وتعزيز قطاع تصنيع الأسلحة المحلية الناشئة.

وتتعاون شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية مع مجموعة "أداني" الهندية لتصنيع بعض طائراتها المسيّرة من طراز "هرمز 900"، في منشأة جنوبي الهند، ثم تصديرها مرة أخرى إلى إسرائيل لاستخدامها.