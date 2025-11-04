الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تؤكد استمرار القتال في بوكروفسك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (اتش يو آر) اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية الخاصة تواصل عملياتها ضد القوات الروسية في مدينة بوكروفسك الاستراتيجية المحاصرة، الواقعة شرقي البلاد.

وقال الجهاز، إن وحدته الخاصة "تيمور" تعمل في مركز الخدمات اللوجستية المهم إستراتيجيًا وأن رئيس الاستخبارات كيريلو بودانوف متواجد أيضًا في المدينة.

وقال جهاز الاستخبارات في بيانه: "يدور حاليا قتال عنيف مع المحتلين الروس".

وأوضح الجهاز، أن وحدات خاصة أخرى تشارك أيضًا في القتال، وإنها تسعى إلى منع سقوط المدينة الصناعية، وأضاف أنه لا يكشف التفاصيل لأسباب أمنية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد زعمت الأسبوع الماضي أن وحدة القوات الخاصة الأوكرانية قد تم "تدميرها" بعد هبوطها في بوكروفسك بمروحية.

وتردد أنه تم نشر وحدات الكوماندوز الأوكرانية لتأمين طرق الإمداد إلى المدينة وسط تدهور موقف القوات.

ورفض القائد العام للجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، الادعاءات الروسية بأن القوات الأوكرانية تم محاصرتها هناك.