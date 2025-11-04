صندوق الثروة السيادية النرويجي يعارض اقتراح حزمة المكافأت الضخمة لماسك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، اليوم الثلاثاء، إنه سيصوت ضد منح حزمة المكأفات التعويضية المقترحة بقيمة تريليون دولار لإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في اجتماع المساهمين السنوي للشركة هذا الأسبوع.

واعترف الصندوق بالقيمة الكبيرة التي حققها ماسك للشركة من خلال دوره "صاحب الرؤية الصائبة"، لكنه أعرب عن قلقه بشأن الحجم غير المسبوق للتعويض المقترح.

وأوضح بيان من إدارة استثمارات بنك النرويج، الذراع التابع للبنك المركزي النرويجي الذي يدير الصندوق: "سنواصل السعي لحوار بناء مع تسلا حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى".

ويمكن أن تصل قيمة حزمة الأسهم إلى حوالي تريليون دولار إذا زادت القيمة السوقية لتسلا بنحو 5 أضعاف ونصف تقريبا خلال العقد المقبل.

وتشمل الشروط الأخرى استمرار ماسك في منصب الرئيس التنفيذي للشركة وتشغيل تسلا مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة، وتسليم مليون جهاز إنسان آلي "روبوت" مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وسيُعقد اجتماع مساهمي تسلا بعد غد الخميس، ولكن المستثمرين بدأوا بالفعل في الإدلاء بأصواتهم.

وشددت الشركة الضغط في أواخر أكتوبر الماضي، للموافقة على الخطة، مع تحذير رئيسة مجلس الإدارة روبين دينهولم من أن ماسك قد يستقيل إذا تم رفضها.