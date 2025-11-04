دعوة فلسطينية لتحرك دولي فاعل لتطبيق حل الدولتين ووقف الجرائم الإسرائيلية ومساءلة مرتكبيها

شاركت دولة فلسطين في أعمال الحوار العربي الأوروبي، وهو منصة سياسية رفيعة تجمع الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي لمناقشة التحديات المشتركة وبناء مسارات للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني، بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجاءت كلمة فلسطين، التي ألقاها السفير مهند عبد الكريم العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، لتؤكد أهمية هذا الحوار كإطار مشترك لدفع المجتمع الدولي نحو موقف أكثر صرامة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، ولحشد دعم سياسي وقانوني وإنساني لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وخلال مداخلته، أوضح السفير العكلوك أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان في قطاع غزة خلال أكثر من عامين من العدوان المتواصل، حيث تجاوز عدد الضحايا ربع مليون فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، إضافة إلى تدمير نحو 85% من مباني القطاع.

وأشار إلى أن مئات الآلاف تضرروا بشكل غير مباشر نتيجة تدمير المنظومات الصحية والإغاثية والتعليمية ومنع الغذاء والدواء، واستخدام التجويع كسلاح للإبادة أدى إلى وفاة المئات بينهم أطفال .

وأكد السفير أن فلسطين رحبت بكل الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك المبادرات الإقليمية والدولية، غير أنها ترفض أي مقترحات تتجاوز مرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

كما حذر من استمرار السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وتشمل خطوات الضم العدوانية وصياغة التشريعات الباطلة لهذه الغاية، وتوسيع الاستيطاني الاستعماري، والتهجير والتضييق على المقدسيين واقتحام المسجد الأقصى، إضافة إلى تصاعد إرهاب المستوطنين الذي بلغ مستويات غير مسبوقة.

ودعا العكلوك الدول المشاركة إلى الانتقال من الإدانة اللفظية إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل فرض عقوبات ووقف تزويد إسرائيل بالأسلحة ومراجعة العلاقات الاقتصادية معها، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب شجع إسرائيل على التمادي في الجرائم والانتهاكات.

وأشار إلى أن التهديدات التي طالت المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين تمثل تهديدًا لهيبة النظام القانوني الدولي وتشكل سابقة خطيرة في عرقلة العدالة الدولية .

كما أكد السفير أن دولة فلسطين ماضية في مسار إصلاح شامل يقوم على "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد"، إلى جانب التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال عام من وقف العدوان، داعيًا لتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة وإنهاء أي حديث عن وصاية دولية على الشعب الفلسطيني .

وشدد على ضرورة دعم الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار غزة والمشاركة في الجهود الدولية التي ستقودها مصر قريبًا في إطار مؤتمر لإعادة الإعمار .