الاتحاد الأوروبي يفتح صندوقه الدفاعي للشركات الأوكرانية لتعزيز الأمن بحلول 2030

قالت الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء إن المفاوضين من الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي توصلوا إلى اتفاق مبدئي يسمح للشركات الأوكرانية بالمشاركة في مشاريع البحث والتطوير الدفاعي الممولة من الاتحاد الأوروبي.

ويربط الاتفاق أوكرانيا بصندوق الدفاع الأوروبي، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والكفاءة والابتكار في القطاع الدفاعي الأوروبي. وتبلغ ميزانية الصندوق نحو 5ر9 مليار يورو (9ر10 مليار دولار) للفترة الممتدة من 2021 إلى 2027.

ووفقا للرئاسة الدنماركية، اتفق المفاوضون أيضا على توسيع وتبسيط استخدام أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي في تمويل الأبحاث والتطوير المرتبطة بالدفاع، وكذلك في الاستثمارات الصناعية والبنى التحتية الدفاعية. ولهذا الغرض، سيجري تعديل عدة برامج أوروبية قائمة، بما في ذلك برنامج "هورايزون يوروب".

ويأتي هذا التحرك على خلفية المخاوف الأمنية من روسيا، إذ تشير تقديرات استخباراتية إلى أن موسكو قد تكون قادرة عسكريا على شن حرب جديدة بحلول عام 2030.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الدنماركية ماري بيير إن الاتفاق يبعث بـ"رسالة قوية" تؤكد عزم أوروبا على الاستثمار في أمنها وتذليل العقبات أمام ذلك، مشددة على أن فتح برامج الاتحاد الأساسية أمام الاستثمارات الدفاعية يمثل خطوة ضرورية نحو أوروبا أقوى وأكثر قدرة على الدفاع عن نفسها بحلول عام 2030.