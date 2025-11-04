بلدية غزة تطلق استغاثة: أزمة المياه بلغت مستوى كارثي

قالت بلدية غزة، إن أزمة المياه في المدينة بلغت مستوى كارثي غير مسبوق، نتيجة التدمير الإسرائيلي الممنهج الذي استهدف شبكات المياه ومحطاتها وآبارها خلال حرب الإبادة على القطاع.

وصرح المتحدث باسم البلدية حسني مهنا لوكالة "صفا"، اليوم الثلاثاء، بأن ما يضح إلى المدينة اليوم، لا يتجاوز نحو 15% فقط من احتياجها الفعلي البالغ يوميًا 100 ألف متر مكعب من المياه، بينما لا يتوفر سوى قرابة 15,000 متر مكعب من إنتاج الآبار العاملة.

وأشار إلى أن 17 بئرًا لا تزال تعمل فقط، من أصل 88 كانت تعمل قبل الحرب، في حين دمّر الاحتلال 62 بئرًا وأخرجها عن الخدمة.

وذكر أن محطة التحلية المركزية شمال غربي غزة ما زالت خارج الخدمة تمامًا، وهي الوحيدة التي كانت توفر مياهًا عذبة للمدينة.

وتابع: «يعتمد السكان حاليًا على كميات محدودة من خط مكروت الإسرائيلي الذي يُزوّد نحو 15 ألف متر مكعب يوميًا بشكل متقطع وغير مستقر».

وأكد أنَّ البلدية تعمل في ظروف شديدة القسوة، لكنها تواصل جهودها ضمن الإمكانيات المتاحة من خلال تشغيل ما تبقى من الآبار العاملة عبر تزويدها بالوقود المتوفر لتوفير الحد الأدنى من المياه للسكان، وتنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية لتوفير صهاريج مياه للمناطق المكتظة بالنازحين غرب المدينة، وخاصة في محيط المخيمات الساحلية.

ولفت إلى أن البلدية تعمل على إصلاح الخطوط المتضررة جزئيًا وفق المواد المتاحة، رغم شح قطع الغيار والمعدات، وإدارة التوزيع بعدالة بين الأحياء وفق جدول مائي طارئ يضمن وصول المياه إلى أكبر عدد من السكان.

ونوه بأنّ البلدية عملت على تشغيل آبار المياه الخاصة بالمواطنين بعد تزويدها بكميات من الوقود لتخفيف الأزمة عن السكان في المناطق المنكوبة.