حماس تكرر اتهامها للاحتلال بخرق اتفاق غزة: حرب الإبادة مستمرة

جددت حركة حماس، اتهاماتها لجيش الاحتلال الإسرائيلي بخرق وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يستكمل عملية إبادة كل مظاهر العمران في قطاع غزة.

وأضاف أن هذا الأمر يتم من خلال عمليات النسف المستمرة كامتداد لحرب الإبادة في ظل وقف إطلاق النار وسط صمت الجميع في العالم.

وأشار إلى أن ما يرتكبه الاحتلال يمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يستلزم موقفًا واضحًا من جميع الأطراف لوقف هذه السياسة العدوانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة، داعيا إلى وقفها.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة: «يساورني قلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة».

وأضاف: «يجب أن تتوقف (هذه الانتهاكات) ويجب على جميع الأطراف الالتزام بقرارات المرحلة الأولى من اتفاق السلام».